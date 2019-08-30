В екатеринбургской школе появилось дружественное пространство для особых учеников

СЕГОДНЯ 14:10 2019-08-30T14:10:54+03:00

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Начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков, руководитель ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова, а также представители областного Министерства образования и молодёжной политики в пятницу, 30 августа 2019 года, приняли участие в церемонии открытия ресурсной комнаты в общеобразовательной школе № 48 (улица Крауля, 91).

Подобные пространства уже работают в некоторых школах Екатеринбурга, это важная часть программы, направленной на адаптацию детей с особенностями здоровья. Екатерина Сибирцева отметила, что важно продолжать работу по созданию ресурсных комнат и обеспечивать их квалифицированными кадрами: логопедами, дефектологами, тьюторами.

Ресурсные комнаты – это необходимый элемент современного образовательного учреждения, где ученики с инвалидностью обучаются на общих основаниях, и одно из требований законодательства РФ о создании условий в общеобразовательной школе. На их основе создаются дружественные инклюзивные пространства с удобным для всех детей оборудованием – от настольных игр до специальных тренажеров, помогающих ребятам строить и развивать отношения с особенными одноклассниками.

Комнату в школе № 48 оборудовали совместно с ассоциацией «Особые люди». Она оснащена специальными креслами, игровыми зонами, интерактивными досками. Ресурсная комната дает возможность детям с особыми образовательными потребностями заниматься по индивидуальному плану развития с коррекционными педагогами. В будущем это позволит ребенку органично войти во взрослую жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU