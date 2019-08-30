2019-08-30T14:07:25+03:00
Общество

«Выстроятся в огромный логотип»: болельщики «Автомобилиста» проедут колонной по Екатеринбургу

Так они отметят открытие нового сезона
Мария Трапезникова
Поделиться:
Масштабный автомобильный флешмоб пройдет в честь открытия нового сезонаМасштабный автомобильный флешмоб пройдет в честь открытия нового сезонаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Болельщики хоккейного клуба «Автомобилист» проедут по улицам Екатеринбурга большой колонной. Таким автопробегом они встретят новый сезон.

- Флешмоб пройдет 1 сентября. Всего ожидается около 50 украшенных автомобилей, - рассказали в пресс-службе клуба. – А по завершению, у ЭКСПО, маишы выстроятся в огромный логотип «Автомобилиста».

Старт назначен на 15:00. Колонна пройдет по маршруту: КРК «Уралец» - ШейкманаМалышева – Розы Люксембург – Декабристов – ЧапаеваФурманова – Машинная – Кольцовский тракт – ЭКСПО.

Напомним, что уже 2 сентября наша команда откроет сезон домашним матчем против «Северстали».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24