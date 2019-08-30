«Выстроятся в огромный логотип»: болельщики «Автомобилиста» проедут колонной по Екатеринбургу
Так они отметят открытие нового сезона
Масштабный автомобильный флешмоб пройдет в честь открытия нового сезонаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Болельщики хоккейного клуба «Автомобилист» проедут по улицам Екатеринбурга большой колонной. Таким автопробегом они встретят новый сезон.
- Флешмоб пройдет 1 сентября. Всего ожидается около 50 украшенных автомобилей, - рассказали в пресс-службе клуба. – А по завершению, у ЭКСПО, маишы выстроятся в огромный логотип «Автомобилиста».
Старт назначен на 15:00. Колонна пройдет по маршруту: КРК «Уралец» - Шейкмана – Малышева – Розы Люксембург – Декабристов – Чапаева – Фурманова – Машинная – Кольцовский тракт – ЭКСПО.
Напомним, что уже 2 сентября наша команда откроет сезон домашним матчем против «Северстали».
ИСТОЧНИК KP.RU