«Выстроятся в огромный логотип»: болельщики «Автомобилиста» проедут колонной по Екатеринбургу

СЕГОДНЯ 14:07 2019-08-30T14:07:25+03:00

Так они отметят открытие нового сезона

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Болельщики хоккейного клуба «Автомобилист» проедут по улицам Екатеринбурга большой колонной. Таким автопробегом они встретят новый сезон.

- Флешмоб пройдет 1 сентября. Всего ожидается около 50 украшенных автомобилей, - рассказали в пресс-службе клуба. – А по завершению, у ЭКСПО, маишы выстроятся в огромный логотип «Автомобилиста».

Старт назначен на 15:00. Колонна пройдет по маршруту: КРК «Уралец» - Шейкмана – Малышева – Розы Люксембург – Декабристов – Чапаева – Фурманова – Машинная – Кольцовский тракт – ЭКСПО.

Напомним, что уже 2 сентября наша команда откроет сезон домашним матчем против «Северстали».

ИСТОЧНИК KP.RU