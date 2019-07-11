Екатеринбургский «Автомобилист» открывает новый сезон

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-11T14:49:21+03:00

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Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь матчей на 2019-2020 сезон. Екатеринбургский клуб «Автомобилист» вступает в игру 2 сентября с домашнего матча против клуба «Северсталь» из Череповца.

- Все клубы сыграют между собой по два раза (46 матчей), по 10 – с командами своего дивизиона и еще по 6 – с командами соседнего дивизиона своей конференции. Всего на первом этапе будет сыграно порядка 744 матчей, - сообщают в пресс-службе КХЛ.

Фото: сообщество "UralSport" в соцсети "ВКонтакте"

Самым частым соперником екатеринбургской команды станет «Барыс», с которым, в общей сложности, запланировано 6 встреч. Старт плей-офф намечен на 1 марта 2020 года, а седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля 2020 года.

- В сезоне 2018-2019 КХЛ внедрило смешанную схему плей-офф в первом раунде, она позволила более комфортно для зрителей распределить матчи в конференциях, а федеральный канал Матч ТВ и два телеканала КХЛ смогли показать больше игр в прямом эфире, - отметили в КХЛ. – Успешный опыт прошлого года перенесён на второй раунд плей-офф. Распределение пар будет определено позднее. Все матчи всех раундов плей-офф вплоть до финала Чемпионата КХЛ будут проведены через день.

ИСТОЧНИК KP.RU