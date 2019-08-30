Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Кольцово

СЕГОДНЯ 08:01 2019-08-30T08:03:03+03:00

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Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в аэропорту Кольцово. Рейс направлялся из Санкт-Петербурга в таджикский Худжанг. Происшествие случилось в 8:53 в пятницу, 30 августа.

- Свердловской транспортной прокуратурой с целью проверки соблюдения законодательства о защите прав потребителей организована выездная проверка в аэропорту Кольцово, а также проверка соблюдения законодательства о безопасности полётов, - сообщает пресс-служба прокуратуры. - Кроме того, Свердловской транспортной прокуратурой организована выездная (мобильная) приемная в аэропорту Кольцово.

Отметим, самолет совершил аварийную посадку в Кольцово из-за птиц, которые столкнулись с судном во время взлета. Пострадавших нет. На борту находилось 193 пассажира, из них 22 ребёнка, 4 члена экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU