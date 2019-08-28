2019-08-28T17:06:43+03:00
Общество

«Комсомольская правда» и Baba Yaga проведут совместную акцию «Подари ребенку улыбку»

Подарки для маленьких пациентов Баба Яга привезет лично
Поделиться:
Баба Яга позаботилась о том, чтобы собрать маленьких пациентов в школуБаба Яга позаботилась о том, чтобы собрать маленьких пациентов в школу
Изменить размер текста:

Грядет 1 сентября, и ученики собираются в школу, но некоторые из них не попадут на торжественную линейку и первый звонок. Дети, может, и были бы рады прогулять пару уроков, но когда лежишь в больнице, это совсем не весело.

Баба Яга совместно с «Комсомольской правдой» отправляются в Областную детскую клиническую больницу №1, чтобы подарить радость школьникам перед наступающим учебным годом. Ребят ждут конкурсы и полезные подарки.

Добрая народная волшебница Баба Яга позаботилась о том, чтобы собрать всех в школу: в подарочных коробках будут рюкзаки, расписание уроков, и памятные сувениры. Бабушка надеется, что после выписки из больницы ребята смогут подольше поиграть с друзьями и не беспокоиться о сборах рюкзака.

Акция «Подари ребенку улыбку» пройдет 29 августа в ОДКБ №1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге покажут спектакль «А зори здесь тихие» на китайском языке
В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за слива отходов в озеро Таватуй
Система детских школ искусств Екатеринбурга признана уникальной
На Урале в колонию отправили руководителя автосалонов обманувшего людей на 50 миллионов
В школах Екатеринбурга подняли плату за продленку
Верующие Екатеринбурга смогут поклониться поясу святителя Иоанна Шанхайского
В больницу Нижнего Тагила приняли двух новых хирургов
Кремль отреагировал на уровень зарплат врачей в Нижнем Тагиле
Песков прокомментировал изнасилование девушки в машине полиции
Wi-Fi, стоматолог и пандусы: в Нижнем Тагиле открыли школу, куда во время стройки отправили жить чиновников
ОАО «РЖД» и АО «Синара - Транспортные Машины» подписали протокол о намерениях в области поставки газотурбовозов
Костя Цзю: На Урале растет интерес к боксу
«Был очень пьян»: на Урале мужчине, насмерть сбившего пешехода, грозит до 7 лет тюрьмы
Посуду мыли в торговом центре: в Каменск-Уральском на месяц закрыли ларек с «опасной шаурмой»
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение: рассказываем, что делать
В Екатеринбурге за 18,4 миллиона продают квартиру с голыми женщинами на стенах