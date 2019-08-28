«Комсомольская правда» и Baba Yaga проведут совместную акцию «Подари ребенку улыбку»

СЕГОДНЯ 17:06 2019-08-28T17:06:43+03:00

Баба Яга позаботилась о том, чтобы собрать маленьких пациентов в школу

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Грядет 1 сентября, и ученики собираются в школу, но некоторые из них не попадут на торжественную линейку и первый звонок. Дети, может, и были бы рады прогулять пару уроков, но когда лежишь в больнице, это совсем не весело.

Баба Яга совместно с «Комсомольской правдой» отправляются в Областную детскую клиническую больницу №1, чтобы подарить радость школьникам перед наступающим учебным годом. Ребят ждут конкурсы и полезные подарки.

Добрая народная волшебница Баба Яга позаботилась о том, чтобы собрать всех в школу: в подарочных коробках будут рюкзаки, расписание уроков, и памятные сувениры. Бабушка надеется, что после выписки из больницы ребята смогут подольше поиграть с друзьями и не беспокоиться о сборах рюкзака.

Акция «Подари ребенку улыбку» пройдет 29 августа в ОДКБ №1.

ИСТОЧНИК KP.RU