2019-08-26T08:25:47+03:00
Общество

Выступит online: Покрас Лампас не прилетит в Екатеринбург

Восстановление работы временно откладывается
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"
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Художник Покрас Лампас, расписавший площадь Первой Пятилетки на Уралмаше, не приедет сегодня в Екатеринбург. Ранее предполагалось, что он восстановит испорченную работу и поучаствует в пресс-конференции. Однако недавно стало известно, что Лампас выступит перед журналистами по видеосвязи.

Вчера на площади собрались православные активисты, призывающие отменить восстановление граффити. Изначально акция предполагалась как мирная, однако по ее завершению в адрес арт-директора «Стенограффии» полетели угрозы.

Ситуация с «Крестом» беспокоит горожан еще с начала июля. Напомним, что работа была выполнена в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Однако чуть позже местные коммунальщики, по ошибке, заасфальтировали часть оси креста. Работы были вовремя остановлены. Чуть позже православная активистка и директор Музея Святости Оксана Иванова предложила проверить граффити на экстремизм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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