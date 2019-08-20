2019-08-20T18:40:15+03:00
Общество

В Екатеринбурге возбудили второе уголовное дело после нападения на общественника Беззуба

К статье причинение вреда здоровью добавилась статья грабеж с применением насилия
Алина СУРИНА
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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Сотрудники следственного управления УМВД по Екатеринбургу возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия» по факту хищения имущества у общественника Алексея Беззуба. Ограбление произошло во время нападения в июле этого года.

- Ранее полиция начала расследование по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Дело передавали из ОП № 9 городского управления в подразделение дознания ГУ МВД по Свердловской области, но сейчас возвращают в УМВД по Екатеринбургу, чтобы объединить с делом о грабеже в одно производство. Таким образом, следственная часть городского УМВД будет расследовать общее дело по двум статьям обвинения, - уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Максимальное наказание за грабеж с применением насилия - лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей или в размере месячного дохода. Эта статья является более тяжкой, чем статья о причинении легкого вреда здоровью.

Напомним, нападение на Алексея Беззуба произошло 24 июля у дома № 3 по улице Готвальда. По словам общественника, двое мужчин в масках били его по голове и украли рюкзак с двумя Iphone.

- Били профессионально, в основание черепа и по внутренним органам. Забрали рюкзак, инсценировали ограбление, - написал Беззуб в Facebook после нападения.

Алексей Беззуб часто критикует власть Екатеринбурга за несвоевременный ремонт дорог. В частности он обращал внимание на очередной ремонт проспекта Ленина. Также он нелестно отзывался о проекте благоустройства Шарташского лесопарка и выступал против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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