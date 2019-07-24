2019-07-24T12:57:31+03:00
Общество

В Екатеринбурге избили координатора проекта «РосЯма»

Об этом общественник сообщил в Facebook
Олег Галимов
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Екатеринбурге избили координатора проекта «РосЯма» Алексея Беззуба. Об этом общественник сообщил в Facebook.

- Напали на меня два часа назад, оглушили, били в основание черепа и по внутренним органам. Двое молодых людей в темном, лет 20-30. Спортсмены, били профессионально. Забрали рюкзак, инсценировали ограбление, - написал экс-квартальный Уралмаша

На момент публикации получить комментарий у Беззуба не получилось. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу заявили, что в полицию не поступало заявления от активиста. Напомним, что Беззуб имеет судимость из-за упавших на ребенка хоккейных ворот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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