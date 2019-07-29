2019-07-29T11:31:11+03:00
Общество

«Сужают на треть»: В Екатеринбурге в Зеленой роще меняют пешеходные дорожки

Где-то их расширяют, а где-то - наоборот
Мария Трапезникова
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Фото: Владимир ЗлоказовФото: Владимир Злоказов
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В парке Зеленая роща в Екатеринбурге, где ведутся работы по благоустройству, сужают пешеходные дорожки. Тревогу поднял общественник Владимир Злоказов. По его словам, где-то рабочие их расширяют, а где-то сужают на треть.

- Положим, на людей, как обычно плевать, но как эти дорожки в будущем будет убирать коммунальная техника? – пишет на своей странице в Facebook Злоказов. – Если одним колесом трактор будет ехать по газону или по самому краю дорожки, такое благоустройство быстро придет в негодность.

Он еще раз призвал вице-мэра Екатертинбурга по благоустройству Алексея Бубнова обсудить проект реконструкции парка. Напомним, что Злоказов неоднократно отмечал, что именно ему не нравится в проекте, утвержденном мэрией, и недавно представил свой вариант планировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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