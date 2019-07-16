Урбанист из Екатеринбурга предложил свое видение по сохранению сосен в Зеленой Роще

СЕГОДНЯ 12:50 2019-07-16T14:09:46+03:00

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Екатеринбургский урбанист Владимир Злоказов предложил карту вырубки всех хвойных деревьев на территории парка в Зеленой Роще. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. По словам активиста, сейчас под уничтожение попадает около полусотни деревьев.

- Администрация, конечно, заявляет что-то свое, но вот это то, что есть в проекте и пока никаких других материалов, опровергающих эти потери, мы не увидели, - сообщил он.

Фото: Владимир Злоказов

На данный момент строительные работы в парке не ведутся, однако они должны начаться уже этим летом. Напомним, что споры по поводу парка ведутся с апреля. План по реконструкции парка презентовали в апреле, и Злоказов обнаружил, что в рамках благоустройства планируется вырубка больше 200 деревьев, 47 из которых - вековые. Тогда мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обещал учесть все замечания общественников и взамен на спиленные, больные деревья высадят новые.

Злоказов, в свою очередь, предлагает более радикальный план: в представленной им карте изменена трассировка запланированных ранее пешеходных дорожек, чтобы они не мешали росту вековых сосен.

ИСТОЧНИК KP.RU