2019-07-26T13:32:14+03:00
Общество

Маме, сестре и подруге: Уральские таможенники забрали у пассажира из Турции чемодан с лифчиками

Молодой человек заявил, что везет сувениры своим близким
Мария Трапезникова
Поделиться:
У пассажира забрали чемодан, наполненный лифчиками - он заявил, что это для его близкихУ пассажира забрали чемодан, наполненный лифчиками - он заявил, что это для его близкихФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Кольцовские таможенники остановили пассажира рейса «Екатеринбург – Анталия», чей чемодан был наполнен женским бельем.

- Таможенникам молодой человек рассказал, что везет подарки маме, сестре и девушке. Однако такое количество заставило инспекторов усомниться в его словах, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. – В чемодане находилось около сотни бюстгальтеров разных размеров – от 0 до 6.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Сейчас по этому случаю проводится проверка. Содержимое чемодана не признали вещами для личного пользования, а в таком случае пассажир должен был бы их задекларировать. Молодому человеку грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге предприятие задолжало своим сотрудником 1,4 миллиона
Директора автошколы оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за сломанных учебных автомобилей
Реконструкция парка Энгельса в Екатеринбурге: что хотят здесь увидеть горожане?
В МЧС сообщили о ликвидации пожара в «Чапаевских банях»
«Перелетела через лобовое стекло»: На Серовском тракте произошла трагическая авария
«Добро на остановке»: мечта умершей от рака девочки воплотилась в Екатеринбурге
Лето заканчивается: На Урал идут дожди со шквалистым ветром
Под Екатеринбургом снимают новый художественный фильм: на площадку вызвали Балуева, Мадянова и Пересильд
В Екатеринбурге на полторы недели перекроют движение трамваев по Куйбышева
«Молебны и концерт»: Екатеринбургская епархия устроит массовое крещение на Чусовой
«Затопило подвал»: Жители Старой Сортировки остались без воды
«Шел прямо по проезжей части»: На Площади 1905 года трамвай сбил пешехода
Свердловским заключенным пытались доставить мобильники с помощью квадрокоптера
«На правом глазу белые ресницы»: На Урале ищут 16-летнего подростка, пропавшего почти 5 месяцев назад
«Пять тысяч - это для вас смешные деньги»: глава Красноуфимского ГО о материальной помощи многодетной маме с восьмью детьми