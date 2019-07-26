Маме, сестре и подруге: Уральские таможенники забрали у пассажира из Турции чемодан с лифчиками

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-26T13:32:14+03:00

У пассажира забрали чемодан, наполненный лифчиками - он заявил, что это для его близких Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Кольцовские таможенники остановили пассажира рейса «Екатеринбург – Анталия», чей чемодан был наполнен женским бельем.

- Таможенникам молодой человек рассказал, что везет подарки маме, сестре и девушке. Однако такое количество заставило инспекторов усомниться в его словах, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. – В чемодане находилось около сотни бюстгальтеров разных размеров – от 0 до 6.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Сейчас по этому случаю проводится проверка. Содержимое чемодана не признали вещами для личного пользования, а в таком случае пассажир должен был бы их задекларировать. Молодому человеку грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара.

ИСТОЧНИК KP.RU