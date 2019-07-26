2019-07-26T13:17:17+03:00
Звезды

Под Екатеринбургом снимают новый художественный фильм: на площадку вызвали Балуева, Мадянова и Пересильд

В массовку пригласили жителей Каменска-Уральского
Лев ИСТОМИН
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Фото: KU66.RUФото: KU66.RU
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В Свердловской области на берегу реки Исеть недалеко от Каменска-Уральского на днях завершилась активная часть летнего съемочного процесса экранизации романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река».

На съемочной площадке работали известные российские актеры Александр Балуев, Роман Мадянов и Юлия Пересильд. А в массовке режиссер задействовал десятки жителей города Каменск-Уральский и пригорода.

Участник съемок Александр Мусин поделился с порталом KU66.RU впечатлениями от съемок. По словам мужчины, работа на площадке «кипела» с 9 часов утра до полуночи. Разговаривать с известными актерами массовка не имела возможности – все были заняты съемками.

KU66.RU

KU66.RU

- Я шел не из-за денег. Заплатили за съемку 1000 рублей, - говорит он. - Пригласили в массовку, но это 30-40 чел, а нас, актеров второго плана, было пятеро. Хотя мы даже в театральном кружке не были, не то, что какое-то спецобразование. Мне было интересно, как снимают кино настоящие профессионалы, ведь я сам оператор местного ТВ. Я очень рад, было неожиданно.

Всего в летней части съемок приняли участие около 150 человек, каждого из которых на съемочной площадке кормили и поили за счет работодателя. Здесь, на берегу Исети в поле установили туалеты и гримерки.

Съемки фильма на этом же месте продолжатся в ноябре этого года. Многосерийную экранизацию режиссеру Юрию Морозу заказал Первый канал. Над экранизацией работает студия режиссера и продюсера Дениса Евстигнеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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