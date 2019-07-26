Не бесы, а святые: Никита Джигурда высказался о майских протестах в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 07:50 2019-07-26T07:52:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге прошла пресс-конференция с Никитой Джигурдой в рамках предпоказа фильма «Робот 2.0». Во время беседы с журналистами актер решил затронуть не только кино, но и город, куда приехал с премьерой.

По его словам, Екатеринбург он любит еще с юности и гордится горожанами, которые выступали против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы.

- Один известный телеведущий сказал, что здесь живут бесы и черти, а я скажу, что здесь – святой город! Кто-то должен говорить, - рассказал Джигурда. – Я говорю, что город показал свою мощь, свою святость, свою силу воли, свою любовь, объединившись и пролоббировав ту волю людей, которая в других городах просто-напросто ломается властью. В этом смысле это были уникальные события и отправная точка.

Напомним, что события, о которых говорил актер, произошли в середине мая. Тогда горожане вышли с акцией протестов. В ходе недельных событий было задержано больше 100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU