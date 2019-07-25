В одном из дворов Екатеринбурга оставили корзину с квитанциями на оплату услуг ЖКХ

СЕГОДНЯ 18:41 2019-07-25T18:41:45+03:00

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В Екатеринбурга нашли корзину с квитанциями на оплату коммунальных услуг. Участники сообщества «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что их оставили во дворе по адресу Калинина, 63.

– Мы направили по адресу проверяющего, но там квитанций нет, а дом находится на расселении, – рассказали «КП-Екатеринбург» в техподдержке ЕРЦ в соцсети «ВКонтакте».

Там добавили, что квитанции оттуда в прошлом месяце вернулись обратно в ЕРЦ. Тем не менее, сотрудники обещали разобраться в ситуации – обратиться в службу доставки и проверить работу курьера.

ИСТОЧНИК KP.RU