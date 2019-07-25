2019-07-25T16:28:16+03:00
Общество

«Мусульман – на Сортировку, а собору дают козырные места»: в Екатеринбурге предложили включить мечеть в опрос по храму

Голосование проведут во второй половине сентября
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
В "Уральском мухтасибате" считают, что в регионе проживают порядка 500 тысяч мусульманВ "Уральском мухтасибате" считают, что в регионе проживают порядка 500 тысяч мусульманФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Депутат Госдумы Андрей Альшевских предложил включить мечеть в опрос по строительству собора святой Екатерины в Екатеринбурге. Ранее областные и городские власти заявили, что «Уральский мухтасибат» получит участки для религиозного объекта сначала на Сортировке, затем – на Серовском тракте.

Гордума предложила разместить "Нур-Усман" практически за пределами города Фото: Андрей Альшевских

Гордума предложила разместить "Нур-Усман" практически за пределами города Фото: Андрей Альшевских

Мусульман отправляют строиться на Сортировку и на Уралмаш, буквально на Серовский тракт. Несправедливо, учитывая, что для собора Святой Екатерины предложено несколько козырных мест, – пишет парламентарий в Facebook. – Осенью администрация Екатеринбурга проведет общегородской опрос, посвященный размещению храма. На выбор предложат три адреса: пустырь на пересечении улиц Белинского и Фурманова; ул. Горького, 17; площадку, где располагалась телебашня. Почему бы у народа одновременно не спросить, какой участок из перечисленных отдать для мечети, а какой для церкви. Еще и лишний останется.

Таким образом, по мнению Альшевских, власти не будут сталкивать между собой религиозные группы.

Ранее уральская община планировала построить соборную мечеть на улице Декабристов – рядом с территорией взорванной телебашни. Строение входило в проект «Площади Мира и Согласия», который разработали при первом губернаторе Свердловской области Эдуарде Росселе, и который предполагал объединение мечети, Свято-Троицкого Кафедрального собора и Синагоги. Однако после на участке запланировали строительство «Ледовой арены», и временную мечеть «Нур-Усман» решили снести.

В середине июля вице-губернатор сообщал Альшевских, что община согласилась перенести «Нур-Усман» на улицу Строителей. В самом «Уральском мухтасибате» эту информацию опровергают. Там считают, что соборную мечеть следует строить в центре города. Летом община обращалась за помощью президентам России и Республики Татарстан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Поможет диалогу»: мусульмане попросили построить к 300-летию Екатеринбурга площадь с храмом и мечетью. Проект мечети вновь начали обсуждать после протестов в сквере у Драмтеатра (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Оставляют мусор у жилых домов и нанимают частников»: на Урале только 50% юрлиц перешли на новую систему обращения с отходами
Автотранспортный цех ЕВРАЗ НТМК передал эстафету добрых дел цеху объединенных адъюстажей
«Пришли ровные пацаны с района»: В Екатеринбурге стрит-арт с Бивисом и Баттхедом продержался ровно сутки
В Свердловской области водителя посадили на 8 месяцев за пьяную езду
В Екатеринбурге хотят реставрировать заброшенную школу с «мертвыми пионерами»
Робот Феликс и 3D-принтер: в Екатеринбурге стартует фестиваль Rukami
В Екатеринбурге мэрия приглашает горожан на «Субботник против рака»
В Екатеринбурге за 4,7 миллиона рублей отреставрируют здание Главпочтамта
Ню и тайная жизнь горожан: художники из Канады и США подарили Екатеринбургу больше 600 уникальных гравюр
«Были случаи опрокидывания»: в мэрии Екатеринбурга задумались, как убрать с Городского пруда частных лодочников
«Поставим 160 туалетов»: в мэрии Екатеринбурга рассказали, как будет наводиться порядок на Дне города
Сделают шире и проведут свет: в Екатеринбурге перестроят остановку «Горбольница № 7»
Свердловская прокуратура разбирается, кто виноват в пожаре на Макаровском мосту
Екатеринбуржец на Volkswagen Golf врезался в теплопровод
Свердловчанам рассказали о штрафах и ответственности за незаконную охоту
«Экономично и полезно для здоровья»: свердловчане стали чаще добираться на работу на велосипедах
«Поехал по проезжей части из-за нового асфальта»: на Урале сбили 13-летнего подростка на самокате
В Екатеринбурге из-за марафона «Европа - Азия» перекроют больше 10 улиц
Как он там оказался: екатеринбургские волонтеры спасли кота, провалившегося в шахту лифта
«Стенограффия» разбивает фейки о договоренностях с Екатеринбургской епархией
Прокуратура требует уволить с высокого поста осужденного экс-мэра Каменска-Уральского
В Екатеринбурге открыли новый ледовый дворец хоккейной лиги
Екатеринбуржца отправили на 4 года в колонию за кражу строительных инструментов
Певица Монеточка вошла топ богатейших звезд отечественного шоу-бизнеса
«Есть полулегальные «лазы»: ночью в Зеленой роще Екатеринбурга установили забор