«Мусульман – на Сортировку, а собору дают козырные места»: в Екатеринбурге предложили включить мечеть в опрос по храму

СЕГОДНЯ 16:21 2019-07-25T16:28:16+03:00

В "Уральском мухтасибате" считают, что в регионе проживают порядка 500 тысяч мусульман Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Депутат Госдумы Андрей Альшевских предложил включить мечеть в опрос по строительству собора святой Екатерины в Екатеринбурге. Ранее областные и городские власти заявили, что «Уральский мухтасибат» получит участки для религиозного объекта сначала на Сортировке, затем – на Серовском тракте.

Гордума предложила разместить "Нур-Усман" практически за пределами города Фото: Андрей Альшевских

– Мусульман отправляют строиться на Сортировку и на Уралмаш, буквально на Серовский тракт. Несправедливо, учитывая, что для собора Святой Екатерины предложено несколько козырных мест, – пишет парламентарий в Facebook. – Осенью администрация Екатеринбурга проведет общегородской опрос, посвященный размещению храма. На выбор предложат три адреса: пустырь на пересечении улиц Белинского и Фурманова; ул. Горького, 17; площадку, где располагалась телебашня. Почему бы у народа одновременно не спросить, какой участок из перечисленных отдать для мечети, а какой для церкви. Еще и лишний останется.

Таким образом, по мнению Альшевских, власти не будут сталкивать между собой религиозные группы.

Ранее уральская община планировала построить соборную мечеть на улице Декабристов – рядом с территорией взорванной телебашни. Строение входило в проект «Площади Мира и Согласия», который разработали при первом губернаторе Свердловской области Эдуарде Росселе, и который предполагал объединение мечети, Свято-Троицкого Кафедрального собора и Синагоги. Однако после на участке запланировали строительство «Ледовой арены», и временную мечеть «Нур-Усман» решили снести.

В середине июля вице-губернатор сообщал Альшевских, что община согласилась перенести «Нур-Усман» на улицу Строителей. В самом «Уральском мухтасибате» эту информацию опровергают. Там считают, что соборную мечеть следует строить в центре города. Летом община обращалась за помощью президентам России и Республики Татарстан.

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ИСТОЧНИК KP.RU