Все дальше от центра: мэрия Екатеринбурга предложила перенести соборную мечеть на Серовский тракт, вместо Сортировки

СЕГОДНЯ 08:47 2019-07-24T08:52:01+03:00

При этом мусульмане заявили, что вообще не планируют строить «Нур-Усман» за границей центра города

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Администрация Екатеринбурга предложила «Уральскому мухтасибату» построить соборную мечеть в районе Серовского тракта и улицы Павловской, сообщает депутат Госдумы Андрей Альшевских в Facebook. Напомним, община лишилась участка и временного храма в районе улицы Декабристов, где ранее рядом стояла взорванная телебашня, а теперь идет подготовка к строительству «Ледовой арены».

– Казалось логичным, если бы чиновники выделили для духовного центра альтернативу поближе к центру. Но мест там нет, – пишет Альшевских. – Замглавы города Алексей Бирюлин пишет, что «местоположение, площадь и транспортная доступность предлагаемого земельного участка позволят создать архитектурно значимый объект, способный разместить всех верующих с учетом максимальной востребованности в дни религиозных праздников. Посмотрел, где это находится… Еще чуть-чуть и Серов.

Фото: Андрей Альшевских

Ранее вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что заключил соглашение с председателем объединения Артуром Мухутдиновым о строительстве соборной мечети «Нур-Усман» на улице Строителей. Однако сами мусульмане эту информацию опровергают.

– Сегодня стоит вопрос о непонимании со стороны городских и областных властей: когда мы дали согласие на переезд на Сортировку – перенос временной мечети, мы не соглашались переносить соборную мечеть, – рассказал «КП-Екатеринбург» запредседателя «Уральского мухтасибата» Наиль Шаймарданов, – Она должна остаться в центре. Мы же не говорим о том, что нужно перенести собор святой Екатерины. Потому что убеждены, что ведущие храмы должны быть в центре.

Шаймарданов отметил, что мусульманскому населению не хватает религиозных объектов, так что объединение рассчитывает построить мечети и на тех участках, которые предложили местные власти.

Напомним, о проекте «Нур-Усман» заговорили после протестов против строительства храма Святой Екатерины. Его разработали при участии первого губернатора региона Эдуарда Росселя, и он предполагал создание «Площади Мира», в которую также войдут Свято-Троицкий Кафедральный собор и Синагога. Мусульмане обращались за помощью к президентам России и Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU