2019-06-19T22:48:00+03:00
Общество

Мусульмане Екатеринбурга записали обращение к Владимиру Путину: просят соборную мечеть

Мэрия города и власти региона не услышали просьбу верующих
Лев ИСТОМИН
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Фото: скрин с видеоФото: скрин с видео
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Мусульмане Екатеринбурга перед прямой линией с президентом Владимиром Путиным, которая намечена на 20 июня, записали видеообращение к главе государства. Верующие посетовали на то, что в столице региона нет большой мечети.

- Уважаемый Владимир Владимирович! Мы, мусульманское сообщество Екатеринбурга и Свердловской области в городе с населением 1,5 миллиона человек, где каждый пятый – это мусульманин, не имеем до сих пор своей соборной мечети, где по канонам ислама должна проводиться пятничная молитва. Наши братья, зарубежные братья-мусульмане удивляются, почему у нас нет соборной мечети, почему мы проводим намазы, стоя в грязи, под дождем, в снегу, - говорят собравшиеся.

Авторы обращения напоминают, что обращались в мэрию Екатеринбурга, а также к областным властям с этим вопросом, но там к ним не прислушались. Поэтом, единственный способ добиться строительства мечети, мусульмане увидели в обращении к главе государства.

Мусульмане записали видеообращение к президенту, с просьбой о содействии в строительстве соборной мечети в Екатеринбурге.! другой источник

Обращение снято на набережной реки Исеть недалеко от Армянской церкви на улице Белинского и снесенной Телебашни.

Отметим, что сейчас в городе активно обсуждается список возможных мест для возведения храма святой Екатерины, который хотят возвести к 300-летию Екатеринбурга. Окончательный список еще формируется. Однако уже известно, что сквер у Драмтеатра в него включен не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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