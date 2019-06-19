Мусульмане Екатеринбурга записали обращение к Владимиру Путину: просят соборную мечеть

Мусульмане Екатеринбурга перед прямой линией с президентом Владимиром Путиным, которая намечена на 20 июня, записали видеообращение к главе государства. Верующие посетовали на то, что в столице региона нет большой мечети.

- Уважаемый Владимир Владимирович! Мы, мусульманское сообщество Екатеринбурга и Свердловской области в городе с населением 1,5 миллиона человек, где каждый пятый – это мусульманин, не имеем до сих пор своей соборной мечети, где по канонам ислама должна проводиться пятничная молитва. Наши братья, зарубежные братья-мусульмане удивляются, почему у нас нет соборной мечети, почему мы проводим намазы, стоя в грязи, под дождем, в снегу, - говорят собравшиеся.

Авторы обращения напоминают, что обращались в мэрию Екатеринбурга, а также к областным властям с этим вопросом, но там к ним не прислушались. Поэтом, единственный способ добиться строительства мечети, мусульмане увидели в обращении к главе государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/715597" frameborder="0"></iframe> Мусульмане записали видеообращение к президенту, с просьбой о содействии в строительстве соборной мечети в Екатеринбурге.! другой источник

Обращение снято на набережной реки Исеть недалеко от Армянской церкви на улице Белинского и снесенной Телебашни.

Отметим, что сейчас в городе активно обсуждается список возможных мест для возведения храма святой Екатерины, который хотят возвести к 300-летию Екатеринбурга. Окончательный список еще формируется. Однако уже известно, что сквер у Драмтеатра в него включен не будет.