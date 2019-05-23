«Поможет диалогу»: мусульмане попросили построить к 300-летию Екатеринбурга площадь с храмом и мечетью

Духовное управление мусульман Свердловской области обратилось к полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову, губернатору Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой о строительстве «Площади Мира и Согласия», проект которой разработали еще при участии первого главы региона Эдуарда Росселя. По словам зампредседателя «Уральского Мухтасибата» Наиля Шаймарданова, о ней решили напомнить после итогов протестной акции в сквере у Драмтеатра.

– Храм святой Екатерины нужен городу, но власти не смогли объяснить этого горожанам. Они искали лидеров протеста и не смогли построить диалог с современным обществом, которое в них не нуждалось, – пояснил Шаймарданов в разговоре с «КП-Екатеринбург». – И поэтому мы напомнили про проект «Площади мира и согласия»: объединение трех религий – христианства, ислама и иудаизма. Мы рассматриваем вариант, при котором собор святой Екатерины станет частью ансамбля.

В письменном обращении мусульман подчеркивается, что площадь станет «подарком к трехсотлетию Екатеринбурга» и «визитной карточкой города и региона». Ранее под нее резервировали участок около взорванной телебашни. Рядом находятся Свято-Троицкий Кафедральный собор и синагога.

– Во время активной проработки, проект поддержали и оказали финансовую помощь Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, предприниматель Алишер Усманов и тысячи простых горожан, – указано в письменном обращении. – Тем не менее, его так и не воплотили, а земельный участок сменил собственника. На нем будут строить спортивное сооружение. Мы убеждены, что проект станет реальной площадкой для диалога со всеми представителями нашего общества.

Сегодня на месте взорванной телебашни планируют возвести «Ледовую арену», что может повлиять на проект. Участок, где хотели построить площадь, занимает временная мечеть «Нур-Усман». По словам Шаймарданова, его размер составляет всего 0,5 га.

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