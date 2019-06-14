Уральские мусульмане попросили президента Татарстана поддержать строительство Соборной мечети в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 18:44 2019-06-14T18:46:49+03:00

В 2006 под проект зарезервировали участок около взорванной телебашни. Сегодня там стоит временная мечеть, которую собираются снести Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Председатель общественной организации «Татары Урала» Ринат Аскаров написал письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой поддержать строительство Соборной мечети в Екатеринбурге. Речь идет о проекте, который разработали при первом губернаторе Свердловской области Эдуарде Росселе: в 2006 году под храм зарезервировали участок рядом с взорванной телебашней, где неподалеку находятся Свято-Троицкий Кафедральный собор и Синагога. Пространство должно было стать «Площадью мира и согласия».

О проекте заговорили после протестов против строительства собора святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, которые начались вечером 13 мая и продолжались неделю. Тогда Духовное управление мусульман в регионе обратилась к полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову, губернатору Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому.

– В свете последних событий у граждан, исповедующих традиционный российский ислам, возникает логичный вопрос – почему в уральской столице, где всегда проживало и проживает немало местных коренных мусульман, всего две мечети, а количество православных храмов продолжает неумолимо расти? – подчеркнули в пресс-службе «Уральского Мухтасибата».

В письме, содержание которого частично опубликовали в группе организации в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что представителям общины так и не удалось построить диалог с правительством региона.

– Стремление блокировать развитие официальной и открытой инфраструктуры мусульман при ежедневном увеличении миграционных потоков приведет лишь к расцвету подпольных сект и организаций, – добавил Аскаров. – Напоминаем, что по самым скромным подсчетам в нашем регионе проживает около 500 тысяч людей, исповедующих ислам.

Сегодня на зарезервированном участке стоит временная мечеть «Нур-Усман», которой грозит снос из-за строительства «Ледовой арены». При этом мусульмане заявляют, что размер мечети составляет всего 0,5 гектара из 6, и она не помешает строительству спортивного объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU