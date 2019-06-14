2019-06-14T18:46:49+03:00
Общество

Уральские мусульмане попросили президента Татарстана поддержать строительство Соборной мечети в Екатеринбурге

Проект, о котором идет речь, разработал еще первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель
Маргарита МАХОНИНА
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В 2006 под проект зарезервировали участок около взорванной телебашни. Сегодня там стоит временная мечеть, которую собираются снестиВ 2006 под проект зарезервировали участок около взорванной телебашни. Сегодня там стоит временная мечеть, которую собираются снестиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Председатель общественной организации «Татары Урала» Ринат Аскаров написал письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой поддержать строительство Соборной мечети в Екатеринбурге. Речь идет о проекте, который разработали при первом губернаторе Свердловской области Эдуарде Росселе: в 2006 году под храм зарезервировали участок рядом с взорванной телебашней, где неподалеку находятся Свято-Троицкий Кафедральный собор и Синагога. Пространство должно было стать «Площадью мира и согласия».

О проекте заговорили после протестов против строительства собора святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, которые начались вечером 13 мая и продолжались неделю. Тогда Духовное управление мусульман в регионе обратилась к полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову, губернатору Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому.

– В свете последних событий у граждан, исповедующих традиционный российский ислам, возникает логичный вопрос – почему в уральской столице, где всегда проживало и проживает немало местных коренных мусульман, всего две мечети, а количество православных храмов продолжает неумолимо расти? – подчеркнули в пресс-службе «Уральского Мухтасибата».

В письме, содержание которого частично опубликовали в группе организации в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что представителям общины так и не удалось построить диалог с правительством региона.

– Стремление блокировать развитие официальной и открытой инфраструктуры мусульман при ежедневном увеличении миграционных потоков приведет лишь к расцвету подпольных сект и организаций, – добавил Аскаров. – Напоминаем, что по самым скромным подсчетам в нашем регионе проживает около 500 тысяч людей, исповедующих ислам.

Сегодня на зарезервированном участке стоит временная мечеть «Нур-Усман», которой грозит снос из-за строительства «Ледовой арены». При этом мусульмане заявляют, что размер мечети составляет всего 0,5 гектара из 6, и она не помешает строительству спортивного объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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