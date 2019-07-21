2019-07-21T17:28:04+03:00
Общество

Екатеринбург вошел в топ-3 трудолюбивых городов

Первое место столица Урала уступила Москве и Санкт-Петербургу
Юлия СТАЛИНА
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Екатеринбург набрал 14% голосов.Екатеринбург набрал 14% голосов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург стал самым трудолюбивым городом. Столица Урала заняла третью позицию в рейтинге. Интернет-опрос на тему, где живут и работают самые лучшие трудяги и трудоголики, составило аналитическое агентство «ТурСтат».

- За Москву как самый трудолюбивый город России отдали 37% голосов, за Санкт-Петербург — 23%, за Екатеринбург — 14%, за Новосибирск и Нижний Новгород — по 8%, - сообщает пресс-служба агентства «ТурСтат».

Самое последнее место в рейтинге занял Нижний Новгород. А между тем, Екатеринбург недавно попал в еще один рейтинг. Столица Урала вошла в топ-5 городов, где готовят и продают самые вкусные выпечку и десерты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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