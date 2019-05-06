2019-05-06T14:26:04+03:00
Общество

Екатеринбург вошел в топ-5 городов с самыми вкусными пирожными

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Уральская столица получила поддержку 7% любителей гастротуризмаУральская столица получила поддержку 7% любителей гастротуризмаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург вошел в перечень российских городов, где готовят и продают самые вкусные выпечку и десерты.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню кондитера опросил туристов в социальных сетях, чтобы выяснить, где в России вкуснее всего полакомиться сладкоежкам.

- Как известно, торты, пирожные, пироги, булочки, пончики и пышки - гастрономические спутники каждого путешествия, - отметили аналитики. - По результатам исследования 48 % опрошенных назвали городом с самыми вкусными пирожными и булочками Санкт-Петербург. На втором и третьем местах - Ялта и Уфа, набравшие по 10 % голосов.

Сочи и Екатеринбург получили поддержку 7 % любителей гастротуризма, дополнив первую пятерку городов с самыми вкусными кафе-кондитерскими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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