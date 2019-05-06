Екатеринбург вошел в топ-5 городов с самыми вкусными пирожными
Екатеринбург вошел в перечень российских городов, где готовят и продают самые вкусные выпечку и десерты.
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню кондитера опросил туристов в социальных сетях, чтобы выяснить, где в России вкуснее всего полакомиться сладкоежкам.
- Как известно, торты, пирожные, пироги, булочки, пончики и пышки - гастрономические спутники каждого путешествия, - отметили аналитики. - По результатам исследования 48 % опрошенных назвали городом с самыми вкусными пирожными и булочками Санкт-Петербург. На втором и третьем местах - Ялта и Уфа, набравшие по 10 % голосов.
Сочи и Екатеринбург получили поддержку 7 % любителей гастротуризма, дополнив первую пятерку городов с самыми вкусными кафе-кондитерскими.
ИСТОЧНИК KP.RU