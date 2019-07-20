2019-07-20T11:58:48+03:00
Общество

На выходные в Екатеринбурге изменится маршрут у автобуса №1

Это связано с ремонтом трамвайных путей на перекрестке Луначарского-Куйбышева
Маргарита МАХОНИНА
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Он также изменит схему движения с 26 по 29 июляОн также изменит схему движения с 26 по 29 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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В эти выходные автобус №1, который ходит от Железнодорожного вокзала Екатеринбурга до Станции «Кольцово», вновь изменит маршрут. В администрации города предупредили, что 20 и 21 июля общественный транспорт до Кольцово будет двигаться по улицам Карла Либкнехта, Малышева, Восточной, Сибирскому тракту, а потом – далее по маршруту.

– Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц ЛуначарскогоКуйбышева, – добавили в мэрии. – Однако в обратном направлении «единичка» следует без изменений. С 6 часов утра в понедельник – 22 июля, автобусы вернутся к привычной схеме.

Ранее в Гортрансе сообщали, что работы на перекресте будут проводить также в период с 26 по 29 июля. Объезжать его следует по улицам Бажова, Куйбышева, Луначарского, Энгельса, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка, Белинского и Красноармейской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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