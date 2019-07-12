В Екатеринбурге на три дня изменит движение автобус №1

СЕГОДНЯ 09:22 2019-07-12T10:34:48+03:00

Затем участок закрывают с 19 по 22 июля и с 26 по 29 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Автобус № 1, который ходит по маршруту «Ж/д вокзал — Ст. Кольцово», на три дня изменит схему движения.

- Сейчас он будет проходить в прямом направлении по улицам Карла Либкнехта, Малышева, Восточная, Сибирский тракт и далее по маршруту, - сообщают в Гортрансе. – В обратном направлении трамвай поедет как обычно, без изменений.

Напомним, что с сегодняшнего дня на перекрестке Куйбышева – Луначарского начались работы, связанные с ремонтом трамвайных путей. Первый этап реконструкции пройдет с 23:00 12 июля по 6:00 15 июля. Затем участок закрывают с 19 по 22 июля и с 26 по 29 июля.

Объезжать участок в Гортрансе рекомендуют по улицам Бажова, Куйбышева, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка, Белинского и Красноармейской.

ИСТОЧНИК KP.RU