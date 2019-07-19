«В черных штанах, синих футболках и ботинках»: на Урале из закрытого училища сбежали два трудных подростка

СЕГОДНЯ 15:12 2019-07-19T15:24:43+03:00

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В Свердловской области разыскивают 15-летнего Владимира Матейкина и 14-летнего Рамиля Габдрашитова – воспитанников Рефтинского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. Мальчики покинули стены заведения еще 16 июля и их до сих пор не могут найти.

Мальчики могли поехать в Екатеринбург Фото: ГУ МВД по Свердловской области

– У Рамиля рост около 185 сантиметров, вес 68 килограммов, глаза серо-голубые, волосы рыжие. Нос прямой, губы тонкие и есть ямочка на подбородке, – рассказали в полиции. – Рост Владимира составляет 163 сантиметра, вес 60 килограммов, волосы темные, глаза карие. Нос прямой, губы тонкие. Если вы что-то знаете о разыскиваемых, обратитесь по номеру 02 либо в дежурную часть по телефону: 4-27-87.

Подростки одеты в одинаковую одежду – черные спортивные штаны, синие футболки и ботинки, на которых есть красная полоска. Головных уборов у мальчиков нет. В полиции добавили, что мальчики могли поехать в Екатеринбург.

Если вы что-то знаете о разыскиваемых, обратитесь по номеру 02 либо в дежурную часть по телефону: 4-27-87 Фото: ГУ МВД по Свердловской области

– Сотрудники полиции – и территориального ОВД, и УМВД Свердловской области, проводят комплекс мероприятий, чтобы установить местонахождение этих подростков, чтобы они не стали участниками каких-нибудь криминальных приключений, – пояснил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

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ИСТОЧНИК KP.RU