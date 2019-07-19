Кубок Азии-2019: уральский металлург установил мировой рекорд по пауэрлифтингу
Металлург из Каменска-Уральского Юрий Олексеенко установил новый мировой рекорд на соревнованиях по пауэрлифтингу «Кубок Азии-2019», которые прошли в Челябинске.
На первенство съехали больше 250 спортсменов из России, Казахстана, Ирана, Индии и других стран. На Кубке они состязались в тяге, жиме и троеборье, пишет информационный портал KU66.RU.
Юрий Олексеенко выступил в весовой категории до 90 килограмм, выполнив по три подхода в каждом упражнении.
- Его лучшими результатами стали: в приседании - 285 килограммов, в жиме – 170 килограммов, в становой тяге – 290 килограммов. А это мировой рекорд! – рассказывают организаторы.
Юрий не раз участвовал в подобных соревнованиях – у него есть кубки и медали всероссийских соревнований, чемпионатов УрФО и Свердловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU