Кубок Азии-2019: уральский металлург установил мировой рекорд по пауэрлифтингу

19 Июль 14:00 2019-07-19T14:00:36+03:00

Мужчина обошел соперников из Индии, Ирана и Казахстана

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Металлург из Каменска-Уральского Юрий Олексеенко установил новый мировой рекорд на соревнованиях по пауэрлифтингу «Кубок Азии-2019», которые прошли в Челябинске.

На первенство съехали больше 250 спортсменов из России, Казахстана, Ирана, Индии и других стран. На Кубке они состязались в тяге, жиме и троеборье, пишет информационный портал KU66.RU.

Юрий Олексеенко выступил в весовой категории до 90 килограмм, выполнив по три подхода в каждом упражнении.

- Его лучшими результатами стали: в приседании - 285 килограммов, в жиме – 170 килограммов, в становой тяге – 290 килограммов. А это мировой рекорд! – рассказывают организаторы.

Юрий не раз участвовал в подобных соревнованиях – у него есть кубки и медали всероссийских соревнований, чемпионатов УрФО и Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU