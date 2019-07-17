Металлурги ЕВРАЗ НТМК удостоены государственных наград

СЕГОДНЯ 16:56 2019-07-17T16:57:21+03:00

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Три сотрудника ЕВРАЗ НТМК удостоены государственных наград. Указ был подписан Президентом России Владимиром Путиным, торжественную церемонию награждения провел полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Николай Цуканов.

За вклад в развитие металлургической промышленности России Орденом Почета награжден управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев. Алексей Владиславович более 10 лет возглавляет Нижнетагильский металлургический комбинат. Под его руководством на комбинате был полностью обновлен конвертерный цех, построена новая доменная печь, введены в работу новые мощности в прокатном переделе. Алексей Кушнарев - заслуженный металлург Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, лауреат премии им. Черепановых, Почетный гражданин Нижнего Тагила. Доктор технических наук, автор 40 печатных работ и 20 патентов на изобретения.

Начальник доменного цеха Константин Миронов. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Руководитель проекта строительства новой доменной печи № 7 Павел Колпаков и начальник доменного цеха Константин Миронов удостоены Медалей Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов вручает награду Алексею Кушнареву. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Доменная печь № 7 ЕВРАЗ НТМК построена в рекордные сроки и запущена в работу в 2018 году. При строительстве домны были реализованы принципиально новые технические решения, направленные на увеличение производительности, снижение расходов сырья и уменьшение выбросов в атмосферу. В настоящее время на ЕВРАЗ НТМК ведется техническое перевооружение доменной печи № 6.

ИСТОЧНИК KP.RU