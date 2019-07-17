В Екатеринбурге наградили инспекторов ГИБДД, которые вытащили мать с ребенком из затопленной машины
Генрих Шалкиев и Марсель Зарифулин получили знаки отличия
Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге наградили инспекторов ГИБДД Генриха Шалкиева и Марселя Зарифулина, которые вытащили мать с ребенком из затопленной машины на перекрестке Чайковского и Большакова. Инцидент произошел 9 мая, когда на Урал обрушился сильный ливень. В автомобиле находились мужчина, женщина и двое детей: девочки 7 и 9 лет.
Как рассказали в областном ведомстве, полицейским вручил знаки «За отличие в службе» командир полка ДПС по Екатеринбургу, полковник Роман Ярыш.
В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД спасли женщину с двумя детьми из потопа.Видео: УГИБДД по Екатеринбургу! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU