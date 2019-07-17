2019-07-17T14:25:04+03:00
Общество

В Екатеринбурге наградили инспекторов ГИБДД, которые вытащили мать с ребенком из затопленной машины

Генрих Шалкиев и Марсель Зарифулин получили знаки отличия
Олег Галимов
Поделиться:
Фото: УГИБДД по ЕкатеринбургуФото: УГИБДД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге наградили инспекторов ГИБДД Генриха Шалкиева и Марселя Зарифулина, которые вытащили мать с ребенком из затопленной машины на перекрестке Чайковского и Большакова. Инцидент произошел 9 мая, когда на Урал обрушился сильный ливень. В автомобиле находились мужчина, женщина и двое детей: девочки 7 и 9 лет.

Как рассказали в областном ведомстве, полицейским вручил знаки «За отличие в службе» командир полка ДПС по Екатеринбургу, полковник Роман Ярыш.

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД спасли женщину с двумя детьми из потопа.Видео: УГИБДД по Екатеринбургу! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбургский колледж заплатит 256 тысяч за нелегальную парковку
«Горожане боятся и не заходят»: по Екатеринбургу курсирует минский электробус
Как каршеринг, но экологичнее: В Екатеринбурге открывается сервис по прокату велосипедов
Перевозки маломобильных пассажиров поездами дальнего следования на СвЖД выросли почти в 2 раза в I полугодии
На Урале женщина обвинила приятеля в изнасиловании и заплатила за это штраф
В Екатеринбурге продают элитный особняк за 77 миллионов рублей
На Городскому пруду Екатеринбурга вновь появилось масляное пятно из-за работ на Макаровском мосту
Очередей не будет: В Екатеринбургском «Кольцово» установили новый КПП
В Екатеринбурге эвакуировали Шарташский рынок
В Екатеринбурге на 600 тысяч рублей за взятку оштрафовали бывшего сотрудника полиции
Скороварка или мультиварка? Два в одном! Новинка от компании Polaris
«Разбивали стекла и проникали в машину»: в Екатеринбурге задержали подростков, которые угоняли автомобили
«Родители спали»: На Урале из окна выпала маленькая девочка
В Свердловской области в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси