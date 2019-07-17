В Екатеринбурге наградили инспекторов ГИБДД, которые вытащили мать с ребенком из затопленной машины

17 Июль 14:25 2019-07-17T14:25:04+03:00

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В Екатеринбурге наградили инспекторов ГИБДД Генриха Шалкиева и Марселя Зарифулина, которые вытащили мать с ребенком из затопленной машины на перекрестке Чайковского и Большакова. Инцидент произошел 9 мая, когда на Урал обрушился сильный ливень. В автомобиле находились мужчина, женщина и двое детей: девочки 7 и 9 лет.

Как рассказали в областном ведомстве, полицейским вручил знаки «За отличие в службе» командир полка ДПС по Екатеринбургу, полковник Роман Ярыш.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/708037" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД спасли женщину с двумя детьми из потопа.Видео: УГИБДД по Екатеринбургу! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU