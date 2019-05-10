В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД спасли женщину с двумя дочками из тонущей машины

Минувший День Победы надолго запомнился жителям Екатеринбурга и Свердловской области. В первую очередь из-за аномальных осадков: град и ливень захлестнули улицы мегаполиса ближе к вечеру, когда жители уже стягивались в центр.

На перекрестке улиц Белинского и Чайковского заложниками стихии оказались водитель и пассажиры легкового автомобиля. Двигатель автомобиля заглох в потоке воды. В автомобиле находились мужчина, женщина и двое детей: девочки 7 и 9 лет.

- Автоинспекторы полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга лейтенант полиции Генрих Шалкиев и капитан полиции Марсель Зарифулин, находясь на дежурстве, на патрульном автомобиле проезжали рядом и заметили легковой автомобиль, стоящий наполовину в воде. Инспекторы сразу же сообщили о происходящем оперативному дежурному и вызвали эвакуатор. Дети были напуганы и плакали, - отметили в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/708037" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД спасли женщину с двумя детьми из потопа.Видео: УГИБДД по Екатеринбургу! другой источник

Инспекторы незамедлительно приняли решение перенести на руках детей и женщину. Мужчина наотрез отказался выходить из автомобиля в ледяную воду. Женщина и дети согрелись в патрульном автомобиле, а застрявший автомобиль вытянули из потопа при помощи троса.