Челлендж провалился: Монеточка не сумела открыть крышку бутылки ногой

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-14T10:02:44+03:00

Смотрите, как она пыталась сбить крышку с бутылки с водой

Свои попытки она выложила в сторис в Instagram

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Певица Лиза Монеточка попыталась принять участие в bottlecapchallenge, но попытка закончилась неудачно. На видео, которое уральская певица выложила в в сторис в Instagram, видно, как девушка пытается сбить ногой крышку с бутылки, но тщетно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="886" height="1920" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/720098" frameborder="0"></iframe> Монеточка пытается сбить крышку с бутылки ногой.

Напомним, что недавно Монеточка приняла участие в шоу Comment Out, где оскорбляла звезд эстрады.

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ИСТОЧНИК KP.RU