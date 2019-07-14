Челлендж провалился: Монеточка не сумела открыть крышку бутылки ногой
Свои попытки она выложила в сторис в Instagram
Смотрите, как она пыталась сбить крышку с бутылки с водой
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Певица Лиза Монеточка попыталась принять участие в bottlecapchallenge, но попытка закончилась неудачно. На видео, которое уральская певица выложила в в сторис в Instagram, видно, как девушка пытается сбить ногой крышку с бутылки, но тщетно.
Монеточка пытается сбить крышку с бутылки ногой.
Напомним, что недавно Монеточка приняла участие в шоу Comment Out, где оскорбляла звезд эстрады.
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ИСТОЧНИК KP.RU