2019-06-06T16:46:51+03:00
Звезды

«Уверена, что ваша шпага до сих пор торчком»: Монеточка оскорбила Малахова, Боярского, Дробыша и Расторгуева ради пяти тысяч рублей

Уральская певица приняла участие в Youtube-шоу Comment Out
Олег Галимов
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Еще недавно концерты Монеточки попадали под санкции прокуратуры. Фото: Instagram Лизы МонеточкиЕще недавно концерты Монеточки попадали под санкции прокуратуры. Фото: Instagram Лизы Монеточки
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Лиза Монеточка публично оскорбила звезд эстрады и шоу-бизнеса. Уральская певица приняла участие в Youtube-шоу Comment Out, где ее соперником стал рэпер Джиган.

Ей пришлось оставлять придуманный организаторами обидный комментарий, либо выполнять задание ведущего Владимира Маркони. В итоге Монеточка написала в Instagram Андрею Малахову, Виктору Дробышу и Николаю Расторгуеву, которых назвала нецензурным словом. После этого ей предложили оскорбить Олега Меньшикова, но Лиза отказалась и выполнила другое задание – разбила молотком пластинку Джигана.

Монеточка без всяких проблем оставляла обидные комментарии под постами звезд эстрады. Фото: скриншот

Монеточка без всяких проблем оставляла обидные комментарии под постами звезд эстрады. Фото: скриншот

В конце передачи юная певица позвонила Михаилу Боярскому и высказала ему далеко не самый приятный комплимент:

- Михаил Сергевич, хотела сказать, что очень вас люблю, - сказала Монеточка. - Вы прекрасно выглядите! Уверена, что ваша шпага до сих пор торчком и прекрасно жалит. Комплимент от души

Боярский никак не отреагировал на такие слова, сказал «спасибо» и положил трубку. Именно этот раунд обеспечил Лизе победу над рэпером. Помимо пяти тысяч рублей она получила традиционный приз шоу в виде яиц.

Поклонники Лизы пришли в восторг, когда увидели певицу в этом платье. Позже она призналась, что купила его в США. Фото: Instagram Лизы Монеточки

Поклонники Лизы пришли в восторг, когда увидели певицу в этом платье. Позже она призналась, что купила его в США. Фото: Instagram Лизы Монеточки

К слову, во время шоу участники успели также обсудить ситуацию вокруг сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге.

- В Екатеринбурге храмы не одобряют, а это одобряют, - сказал ведущий Маркони в ответ Монеточке, когда та заявила, что на Урале «не одобряют провокационные задание».

ИСТОЧНИК KP.RU

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