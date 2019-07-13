2019-07-13T09:59:07+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге мужчину, который угрожал спрыгнуть с восьмого этажа, спас пожарный

Александр Гаврилюк уговорил отчаянного жителя Уралмаша спуститься по лестнице
Дарья РЯБОВА
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Мужчина не хотел залезать обратно в квартируМужчина не хотел залезать обратно в квартируФото: Паблик Инцидент/Екатеринбург
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В пятницу вечером возле дома на улице Индустрии в районе Уралмаш скопилось огромное количество сотрудников спецслужб и простых прохожих. Всех их обеспокоило одно - мужчина залез на подоконник на восьмом этаже и намеревался покончить жизнь самоубийством. С ним пытались поговорить и психологи, и полицейские, но уралмашевец категорически отказывался залезать обратно в квартиру или спуститься по пожарной лестнице.

- Диспетчеру поступил вызов, наши подразделения сразу же выехали на место ЧП, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Мужчину, залезшего на окно и желавшего предпринять с собой известные только ему действия, удалось спасти и спустить с восьмого этажа.

Тогда за дело взялся сотрудник 19-й пожарно-спасательной части Александр Гаврилюк. Пожарный забрался по лестнице поближе к отчаянному мужчине. Старался обдуманно подбирать каждое слово и внимательно следил за каждым действием мужчины, ведь неизвестно, что он мог предпринять в следующую секунду. В итоге, у спасателя получилось завоевать доверие и спустить на землю жителя Уралмаша. Ситуацию осложняло еще и то, что у мужчины затекли ноги и контролировать себя ему становилось всё сложнее.

- Мужчина, по всей видимости, наркоман выбрался за окно, у него галлюцинации, - рассказывает очевидец Дмитрий. - Не знаю, чего он хочет, но он залезает то на лестницу, то на подоконник. Но в квартиру категорически отказывается возвращаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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