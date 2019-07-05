«Очкарик», давший отпор мажору-южанину, нашел способ не работать в колонии

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-05T12:33:26+03:00

Две недели из трех Влад Рябухин проведет на карантине

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«Очкарик» из Екатеринбурга Влад Рябухин нашел способ, как беззаботно провести 22 дня в колонии-поселения. Выяснилось, что первые две недели осужденные проводят на карантине и не допускаются к работам с остальными заключенными.

Об этом «КП» рассказали друзья «очкарика», а также официальный представитель ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Рябухин выйдет на свободу уже в конце июля, там он оказался из-за прогулов назначенных судом обязательных работ.

Летом 2017 года «очкарик» стал фигурантом потасовки с южанами, в тот день он одним ударом отправил в нокдаун 18-летнего Саргиса Арутюняна. После падения у потерпевшего начался приступ эпилепсии, а позже врачам пришлось проводить операцию по трепанации черепа. После того, как Арутюнян написал заиление в полицию, на Рябухина завели уголовное дело.

В конце прошлого августа Влада признали виновным, несмотря на попытки адвокатов доказать, что «очкарик» действовал в интересах собственной самообороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU