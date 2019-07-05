2019-07-05T12:33:26+03:00
Общество

«Очкарик», давший отпор мажору-южанину, нашел способ не работать в колонии

Две недели из трех Влад Рябухин проведет на карантине
Олег Галимов
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Влад работает строителем и подрабатывает в таксопаркеВлад работает строителем и подрабатывает в таксопаркеФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Очкарик» из Екатеринбурга Влад Рябухин нашел способ, как беззаботно провести 22 дня в колонии-поселения. Выяснилось, что первые две недели осужденные проводят на карантине и не допускаются к работам с остальными заключенными.

Об этом «КП» рассказали друзья «очкарика», а также официальный представитель ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Рябухин выйдет на свободу уже в конце июля, там он оказался из-за прогулов назначенных судом обязательных работ.

Летом 2017 года «очкарик» стал фигурантом потасовки с южанами, в тот день он одним ударом отправил в нокдаун 18-летнего Саргиса Арутюняна. После падения у потерпевшего начался приступ эпилепсии, а позже врачам пришлось проводить операцию по трепанации черепа. После того, как Арутюнян написал заиление в полицию, на Рябухина завели уголовное дело.

В конце прошлого августа Влада признали виновным, несмотря на попытки адвокатов доказать, что «очкарик» действовал в интересах собственной самообороны.

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«Денег нет, а забирать у меня нечего»: уральскому «очкарику» начали «капать» проценты по делу об избиении мажора. У знаменитого уральского «очкарика» Владислава Рябухина новые неприятности – ему начали «капать» проценты по компенсации, которую он должен выплатить Саргису Арутюняну. Да, речь идет все о том же южанине-мажоре, пострадавшем в потасовке с Владом летом 2017 года. (подробности)

Уральского «очкарика», который дал отпор мажору, отправили в колонию. Березовский городской суд в полном объеме удовлетворил ходатайство ГУФСИН об ужесточении наказания для Владислава Рябухина, который больше известен на Урале как «очкарик». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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