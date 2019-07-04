2019-07-04T14:14:39+03:00
Общество

Транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки рейса Екатеринбург - Сургут на девять часов

Его ждали 56 пассажиров, в том числе ребенок
Маргарита МАХОНИНА
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Задержался рейс авиакомпании «Utair»Задержался рейс авиакомпании «Utair»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Транспортная прокуратура Свердловской области начала проверку из-за задержки рейса Екатеринбург - Сургут. По их данным, пассажирам пришлось ждать в аэропорту девять с половиной часов.

- Рейс UT-112 авиакомпании «Utair» по расписанию должен был вылететь 3 июля в 21 час 05 минут, - рассказали в силовом ведомстве. - Фактически пассажиры отправились в пункт назначения в 7 часов 27 минут уже 4 числа.

Все это время люди находились в Кольцово. Рейс ждали 56 пассажиров, в том числе один ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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