Транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки рейса Екатеринбург - Сургут на девять часов
Его ждали 56 пассажиров, в том числе ребенок
Задержался рейс авиакомпании «Utair»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Транспортная прокуратура Свердловской области начала проверку из-за задержки рейса Екатеринбург - Сургут. По их данным, пассажирам пришлось ждать в аэропорту девять с половиной часов.
- Рейс UT-112 авиакомпании «Utair» по расписанию должен был вылететь 3 июля в 21 час 05 минут, - рассказали в силовом ведомстве. - Фактически пассажиры отправились в пункт назначения в 7 часов 27 минут уже 4 числа.
Все это время люди находились в Кольцово. Рейс ждали 56 пассажиров, в том числе один ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU