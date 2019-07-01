В Екатеринбурге из-за столкновения Ford Explorer и легковушки пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 07:54 2019-07-01T07:57:56+03:00

Пассажиры легкового автомобиля отделались ушибами, а вот водителя госпитализировали с переломом

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В ночь на первое июля на окраине Екатеринбурга произошла авария: Ford Explorer, двигаясь в сторону улицы Плодородной со стороны улицы Новинской, столкнулся с автомобилем ВАЗ 21150, который ехал навстречу. Пострадали четыре человека – пассажиры и водитель легковушки.

За рулем Ford Explorer находился мужчина с 6 летнем стажем вождения Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

– На заднем пассажирском сидении сидели две девочки – 2-х и 5-ти лет. Они получили ушибы головы, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД. - Госпитализировали женщину 39-ти лет с ушибами грудной клетки и головы, а также 47-летнего водителя, у которого диагностировали переломы таза, галеностопа и черепно-мозговую травму.

В ВАЗ находились двое детей двух и пяти лет Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Госавтоинспекции добавили, что Ford Explorer управлял 34-летний мужчина с водительским стажем 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU