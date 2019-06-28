2019-06-28T16:51:38+03:00
Общество

С 1 июля застройщикам запретят брать деньги от дольщиков при возведении домов

Деньги будут лежать на эскроу-счетах в банке и возвращаться покупателям квартир в случае замораживания строительства
Данил СВЕЧКОВ
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Лишь некоторым строительным компаниям разрешат закончить дома по старым правилам.Лишь некоторым строительным компаниям разрешат закончить дома по старым правилам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Возможно, такая вещь, как «проблема обманутых дольщиков» скоро уйдет в прошлое. С 1 июля застройщикам, которые занимаются долевым строительством жилых домов, придется работать по новым правилам. Вся отрасль по всей стране переходит на проектное финансирование и работу с так называемыми эскроу-счетами.

– Если раньше человек нес деньги непосредственно застройщику, то сейчас он несет их в банк и заключается трехсторонний договор между человеком, застройщиком и банком, – объясняет Максим Пучков, заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. – Таким образом, деньги находятся в банке до завершения строительства.

В случае, если строительство будет заморожено, люди, вложившиеся в свои квартиры, смогут вернуть себе деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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