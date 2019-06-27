Во время второго этапа опрессовок в Екатеринбурге нашли 24 повреждения теплотрасс

СЕГОДНЯ 08:35 2019-06-27T08:35:58+03:00

В двух случаях вода вышла на поверхность

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В Екатеринбурге завершился второй этап опрессовок. Испытания проходили с вечера 24 июня по утро 27 июня. За это время Екатеринбургская теплосетевая компания обнаружила 24 повреждения теплотрасс.

– Их зафиксировали в районе улиц: Строителей, С. Дерябиной, Токарей, Д. Зверева, Соевесткая, Красноармейская, Посадская, Волгоградская, Шевченко, Победы, Б.Комиссаров, Краснофлотцев, Мельковская, Пехотинцев, Бебеля, – рассказали в пресс-службе ЕТК. – Также в двух случая вода вышла на поверхность – в районе улиц Воеводина и Новгородцевой. Ремонтные бригады ЕТК приступили к устранению повреждений.

Следующий этап опрессовок пройдет в период 13-15 августа.

– Повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями – это не аварии: процесс спланирован, у него есть официальный график подготовки энергообъектов города к зиме, – подчеркнули в ЕТК. – Все объекты теплоснабжения застрахованы, а пострадавшем возмещают ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU