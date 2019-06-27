«Обломки повредили два автомобиля и разбили окно»: в Екатеринбурге около Музея ИЗО прорвало трубу

СЕГОДНЯ 07:40 2019-06-27T07:40:55+03:00

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В Екатеринбурге во время проведения гидравлических испытаний прорвало трубу. Это произошло ночью 27 июня около здания Музея ИЗО, между жилыми домами.

– Прорыв трубопровода составил 700 миллиметров. Обломки повредили два автомобиля и разбили окно на первом этаже рядом стоящего дома. Помещение там было нежилое, – рассказала пресс-секретарь Екатеринбургской теплосетевой компании Светлана Тимченко. – Подчеркиваю: мы проводим испытания, чтобы выявить слабые места. Это не авария, а, как это не страшно звучит, умышленные действия. Поэтому теплотрассы у нас застрахованы. И ущерб мы компенсируем.

Также Тимчинко добавила, что во время опрессовок температура воды в теплотрассах снижена до 40 градусов, поэтому фонтанов кипятка на месте не было. Авария сразу локализировали. Чтобы полностью восстановить трубу и участок сотрудникам ЕТК потребуется 1 день.

Второй этап опрессовок должен закончится сегодня - 27 июня. Он продолжался три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU