2019-06-26T16:08:08+03:00
Общество

«Это очень опасно»: туристов перестали возить на север Урала из-за грязных рек

В начале лета закрылись несколько маршрутов
Лев ИСТОМИН
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Фото: Роберт КарапетянФото: Роберт Карапетян
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В Свердловской области закрываются туристические маршруты по северным рекам из-за их загрязненности. Организаторы поездок говорят прямо – ездить туда опасно для здоровья.

В июне тревогу забила туристическая фирма из Пермского края «Другой маршрут», которая занималась организацией сплавов по рекам Шегультан и Сосьва. Однако в прошлом году экологи забили тревогу – в реках появилось много промышленной «химии», в некоторых местах исчезла рыба, а где-то и животные, живущие у берегов.

Вода загрязнена химическими отходами. Фото: Роберт Карапетян

Вода загрязнена химическими отходами. Фото: Роберт Карапетян

Экологи винят в ситуации представителей Уральской гороно-металлургической компании, в собственности которых на севере Свердловской области находятся несколько карьеров медных, медно-цинковых и серно-колчеданных руд. Они расположены вблизи природного заповедника «Денежкин Камень».

- Самым загрязненным остается Шегультан. Также экологи выявили серьезные загрязнения рек Сосьва и Ивдель. По мнению специалистов-экологов, всему виной - карьеры медных, медно-цинковых и серно-колчеданных руд. Карьеры находятся в непосредственной близости от федерального заповедника «Денежкин Камень», сотрудники которого и забили тревогу. Ввиду этого всего, наша компания «Другой Маршрут» приняла решение снять все маршруты по этим рекам, потому что ваша безопасность — это наша ответственность, - заявили в компании.

Загрязненные места. Фото: КП

Загрязненные места. Фото: КП

Специалисты заповедника говорят, что превышения предельно допустимых концентраций в реке Шегультан по меди превышены в 240 раз, по марганцу – в 25 раз, по цинку – в 103 раза. В реках Сосьва и Ивдель ситуация ненамного лучше. Такие данные представили в конце мая сотрудники независимой аккредитованной лаборатории гидрохимического анализа геологического факультета Пермского государственного университета по итогам исследования.

В прошлом году специалисты заповедника обвинили в загрязнении рек предприятие «Святогор», также принадлежащее УГМК. Тогда завод был оштрафован на 40 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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