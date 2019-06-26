«Это очень опасно»: туристов перестали возить на север Урала из-за грязных рек

СЕГОДНЯ 16:07 2019-06-26T16:08:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Свердловской области закрываются туристические маршруты по северным рекам из-за их загрязненности. Организаторы поездок говорят прямо – ездить туда опасно для здоровья.

В июне тревогу забила туристическая фирма из Пермского края «Другой маршрут», которая занималась организацией сплавов по рекам Шегультан и Сосьва. Однако в прошлом году экологи забили тревогу – в реках появилось много промышленной «химии», в некоторых местах исчезла рыба, а где-то и животные, живущие у берегов.

Вода загрязнена химическими отходами. Фото: Роберт Карапетян

Экологи винят в ситуации представителей Уральской гороно-металлургической компании, в собственности которых на севере Свердловской области находятся несколько карьеров медных, медно-цинковых и серно-колчеданных руд. Они расположены вблизи природного заповедника «Денежкин Камень».

- Самым загрязненным остается Шегультан. Также экологи выявили серьезные загрязнения рек Сосьва и Ивдель. По мнению специалистов-экологов, всему виной - карьеры медных, медно-цинковых и серно-колчеданных руд. Карьеры находятся в непосредственной близости от федерального заповедника «Денежкин Камень», сотрудники которого и забили тревогу. Ввиду этого всего, наша компания «Другой Маршрут» приняла решение снять все маршруты по этим рекам, потому что ваша безопасность — это наша ответственность, - заявили в компании.

Загрязненные места. Фото: КП

Специалисты заповедника говорят, что превышения предельно допустимых концентраций в реке Шегультан по меди превышены в 240 раз, по марганцу – в 25 раз, по цинку – в 103 раза. В реках Сосьва и Ивдель ситуация ненамного лучше. Такие данные представили в конце мая сотрудники независимой аккредитованной лаборатории гидрохимического анализа геологического факультета Пермского государственного университета по итогам исследования.

В прошлом году специалисты заповедника обвинили в загрязнении рек предприятие «Святогор», также принадлежащее УГМК. Тогда завод был оштрафован на 40 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мертвые реки: как промышленники выживают манси с Северного Урала «Комсомолка» выясняла, кто стал виновником загрязнения (подробнее)

На Урале выгоняют из помещения экологическую школу, где занимаются 200 детей Родители учащихся утверждают, что помещение у школы отбирают незаконно (подробности)

На загрязнение уральских рек промышленниками обратили внимание в Москве В воде нашли опасные элементы таблицы Менделеева (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU