В реках на северном Урале нашли опасные металлы

СЕГОДНЯ 11:58 2019-05-30T11:58:29+03:00

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В реках на севере Свердловской области показатели по концентрации меди, марганца и цинка превышены в сотни раз.

По данным общественного движения «Живой Шемур», пробы были взяты из рек Шегультан, Сосьва, Вагран и Ивдель. В них попадает вода из двух карьеров - Шемурского и Ново-Шемурского, которые принадлежат УГМК.

Пробы воды из рек активисты передали экспертам Пермского государственного университета, после чего те провели независимую экспертизу и подтвердили сильную загрязненных природных рек.

- Превышения предельно допустимых концентраций для рыбохозяйственных водоемов в реке Шегультан: медь — в 240 раз, марганец — в 25 раз, цинк — в 103 раза. В реке Сосьва: медь — в 108 раз, марганец — в 19 раз, цинк — в 24 раза. В реке Ивдель: медь — в 52 раза, марганец — в 12 раз, цинк — в 7 раз, - рассказывают общественники.

В прошлом году сотрудники природного заповедника «Денежкин Камень» выступили с обвинениями в загрязнении рек на севере Урала в адрес УГМК, которой принадлежит предприятие «Святогор».

В УГМК тогда заявили, что опасная отработка в карьерах скопилась здесь еще с советских времен. И сейчас горно-металлургический холдинг вкладывает огромные суммы, чтобы минимизировать последствия от ведения промышленных разработок.

ИСТОЧНИК KP.RU