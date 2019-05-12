Здесь купаются дети и пасется скот: река Сосьва загрязнилась после впадения в нее вод из других рек

СЕГОДНЯ 16:49 2019-05-12T16:51:56+03:00

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Свердловские экологи забили тревогу - в воды рек Сосьва и Шегульдан попал раствор медного купороса (прим.ред. - ядовитое вещество, опасно при взаимодействии со слизистой и внутренними органами), вредного для природы и здоровья человека. Как предполагают специалисты, реки могли загрязниться от Ново-Шемурского карьера.

- На фотографии видно реку Шегультан после впадения в нее Ольховки, дальше она наполняет собой Кальинское месторождение подземных вод, - рассказывают специалисты в телеграм-канале «Эко-монитор 66». - Загрязненная вода стекает в Сосьву, по берегам которой расположен деревни, живут люди, купаются дети и пасется скот.

Также на фото можно разглядеть вторую полоску воды бурого оттенка – она текла по поверхностному руслу, а та, что с цветом раствором медного купороса, течет как под землей, так и поверхности.

ИСТОЧНИК KP.RU