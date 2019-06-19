На Урале выгоняют из помещения экологическую школу, где занимаются 200 детей
При заповеднике «Денежкин Камень», расположенном на севере Свердловской области, почти 20 лет работает уникальная экологическая школа. Здесь «вырастили» несколько поколений юных исследователей. Сегодня почти 200 учеников школы изучают уральскую природу и учатся бережливо относиться к ней.
- В экошколе, ребята получают знания, которые не дают в обычных образовательных учреждениях. Здесь дети могут пообщаться с полевиками-биолагами, получить навыкам исследовательской деятельности в природной среде, - говорит ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова.
Но недавно стало известно, что администрация городского округа с 1 июля намерена забрать у школы помещение.
Большую часть времени дети проводят на свежем воздухе. Фото: предоставлено Робертом Карапетяном
«ОПАСНАЯ ШКОЛА»
Школа расположена в доме №21 по улице Кирова в селе Всеволодо-Благодатское в 35 километрах от Североуральска. Помещение, в котором она располагается, было передано в собственность «Денежкиного Камня» по договору безвозмездного пользования имуществом.
Чиновники говорят, что прошлой зимой запрашивали у экологической школы документы для подтверждения статуса школы, и по обеспеению безопасности детей. Однако ответа не получили.
- На сегодняшний день Анна Квашнина арендует это помещение. Там должна быть обеспечена безопасность детей. Нужно просто показать документы. Как может Квашнина предоставлять помещение для детей, если там нет безопасности, - заявил на встрече с родителями школяров глава Североуральского ГО Василий Матюшенко.
Представители школы утверждают, что никаких документов у них не запрашивали.
Ученики круглый год ходят в лес. Фото: предоставлено Робертом Карапетяном
«СЛАДКАЯ МЕСТЬ»
Ситуацию экологи связывают с загрязнением окружающей среды промышленниками. На эту проблему сотрудники заповедника не раз обращали внимание. А минувшей осенью общественники, в числе которых были и представители заповедника, обвинили УГМК в загрязнении северных рек Шегультан и Тальтия. В них оказались значительно превышены нормы по содержанию марганца, цинка, алюминия и меди. Именно здесь холдинг разрабатывает несколько карьеров.
- Я думаю, что это маленькая «сладкая» месть, связанная с принципиальной позицией администрации заповедника в отношении загрязнения природы, - говорит директор заповедника «Денежкин Камень» Анна Квашнина.
Специалист считает, что чиновники отстаивают интересы промышленного холдинга, которые платит налоги в местный бюджет.
В администрации округа чиновники, включая главу Василия Матюшенко, на днях встретились с родителями учеников экошколы, пообещав создать рабочую группу для решения проблемы.
Стоит отметить, что Анна Квашнина несколько лет назад сделала косметический ремонт в здании, и тогда глава округа был в восторге от этого. Но сейчас изменил позицию.
- Мы когда вынимали старые рамы из окон, они же буквально рассыпались в руках. Большое развлечение - мытье полов, потому что тряпка к полу примерзала. Очень холодное и дырявое помещение было. Одно из наших «преступлений» - установка котла, который работает на дровах. За счет котла детям тепло в помещении, - рассказывает Анна Квашнина. – Мы не лишимся природы, но мы лишимся классов. А что будет с помещением: думаю, что оно разрушится.
Часто в походы школьников водят с ночевой. Фото: предоставлено Робертом Карапетяном
ВСЯ НАДЕЖДА НА ГУБЕРНАТОРА
Сами родители не верят в положительный исход этого процесса. Именно поэтому родительский комитет написал письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой разобраться и ситуации и сохранить школу.
- Просим вашего вмешательства в сложившуюся ситуацию с целью оставить на условиях договора безвозмездной аренды помещение за заповедником «Денежкин Камень» для работы экологической школы, - написали родители.
Успели защитники экошколы встретиться и с председателем думы ГО Еленой Балбековой и ее заместителем Александром Злобиным, чтобы обсудить проблему с закрытием учебного учреждения. Депутаты округа 14 июня выступили против закрытия здания школы.
- Мы будем отстаивать и говорить главе города, чтобы сохранить экошколу и это помещение за заповедником. Глава прислушивается к нашему мнению, - заявила по итогам встречи Елена Балбекова.
Однако жителям села до сих пор непонятно, как будет работать школа с 1 июля.
На встрече с родителями Василий Матюшенко заявил, что для него главное - безопасность детей. Фото: скрин с видео
Редакция «Комсомолки» связалась с администрацией Североуральского городского округа и отправила официальный запрос на имя главы ГО. Позиция чиновников будет представлена после получения ответа.
ИСТОЧНИК KP.RU