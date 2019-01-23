2019-01-23T17:12:40+03:00
Общество

На загрязнение уральских рек промышленниками обратили внимание в Москве

В воде нашли опасные элементы таблицы Менделеева
Лев Истомин
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Реки полны химии, но реальных действий по их спасению нет. Фото: Роберт КарапетянРеки полны химии, но реальных действий по их спасению нет. Фото: Роберт Карапетян
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Проблемой загрязнения рек на севере Свердловской области промышленными предприятиями заинтересовались в федеральном Росприроднадзоре. Этот острый для региона вопрос обсудили 22 января в столице в ходе встречи с представителями заповедника «Денежкин камень», специалистов надзорного ведомства и УГМК, чьи предприятия наносят вред экологии.

Директор заповедника Анна Квашнина подробно рассказала о полученных недавно результатах анализов рек Тамшер, Тальтия, Ольховка, Шегультан и Банная. Данные получены осенью 2018 прошлого года.

- Предельно допустимый уровень меди где-то был превышен более чем в 88 тысяч раз, марганца и цинка – в 16,7 тысячи раз, - рассказала Квашнина.

Руководитель заповедника заявила, что в сложившейся ситуации уместнее всего провести комплексные обследования качества воды в реках независимыми экспертами из Москвы.

Место, где отходы сбрасывают в реку Тальтия. Фото: Ксения Кривощекова

Место, где отходы сбрасывают в реку Тальтия. Фото: Ксения Кривощекова

Представитель УГМК Григорий Рудой на встрече парировал тем, что загрязнение рек – не только дело рук промышленников, но и климата, который изменяется, а также подвижки пластов.

- Также представители УГМК сообщили, что они приехали в Москву за помощью и надеются на подсказки, как справиться с проблемой, - говорит директор заповедника.

В итоге промышленникам Росприроднадзор порекомендовал создать реальный план действий по решению проблемы с загрязнением рек до конца этого года.

Рядом с заповедником «Дежежкин камень» ведется разработка карьеров Шемурского и Новошемурского месторождений медно-цинковых руд. Этим занимается компания «Святогор», которая входит в холдинг УГМК.

В 40 километрах от города Ивдель на севере Свердловской области живут несколько семей народа манси, рядом с которыми расположено предприятие «Святогор». По словам местных жителей, река Тальтия в этом месте сильно загрязнена, из-за чего исчезла рыба, и стало меньше диких животных.

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