2019-06-25T14:49:14+03:00
Общество

«Каждая девушка, просыпаясь, должна помнить, что она - лучшая»: свердловчанки устроили нежные танцы в нижнем белье

Девушки сняли ролик и поделились им в Интернете
Юлия СТАЛИНА
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На подготовку видео ушла неделя.На подготовку видео ушла неделя.Фото: кадр из фильма
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Мария Филяр - хореограф из Екатеринбурга. Танцовщица решила снять видео о женской красоте. Свердловчанка поделились роликом в Интернете, который уже набрал почти полторы тысячи просмотров, а также восторженные комментарии. На видео девушки танцуют в нижнем белье.

«Очень красиво и очень красивые», - пишут люди под видео.

Мария рассказала «Комсомольской правде» об идее ролика. По словам хореографа, они хотели показать, как каждая девушка должна начинать свой день.

- Каждая девушка, просыпаясь, должна помнить, что она - лучшая, о чем и поется в треке. Отсюда и образ красивых уверенных девушек, начинающих свой день с простой фразы: «Спасибо жизнь, я лучшая», - признается Мария Филяр.

На подготовку видео ушла неделя: девушки оттачивали хореографию, искали локацию, образы. Оказалось, не все участницы танца сразу согласились сниматься в таких откровенных нарядах.

- Моя задача, помимо создания картинки, вселять уверенность девочкам и избавлять от барьеров в голове, - добавляет Мария.

Свердловчанки устроили танцы в нижнем белье .

ИСТОЧНИК KP.RU

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