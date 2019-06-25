«Каждая девушка, просыпаясь, должна помнить, что она - лучшая»: свердловчанки устроили нежные танцы в нижнем белье

СЕГОДНЯ 12:24 2019-06-25T14:49:14+03:00

Девушки сняли ролик и поделились им в Интернете

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Мария Филяр - хореограф из Екатеринбурга. Танцовщица решила снять видео о женской красоте. Свердловчанка поделились роликом в Интернете, который уже набрал почти полторы тысячи просмотров, а также восторженные комментарии. На видео девушки танцуют в нижнем белье.

«Очень красиво и очень красивые», - пишут люди под видео.

Мария рассказала «Комсомольской правде» об идее ролика. По словам хореографа, они хотели показать, как каждая девушка должна начинать свой день.

- Каждая девушка, просыпаясь, должна помнить, что она - лучшая, о чем и поется в треке. Отсюда и образ красивых уверенных девушек, начинающих свой день с простой фразы: «Спасибо жизнь, я лучшая», - признается Мария Филяр.

На подготовку видео ушла неделя: девушки оттачивали хореографию, искали локацию, образы. Оказалось, не все участницы танца сразу согласились сниматься в таких откровенных нарядах.

- Моя задача, помимо создания картинки, вселять уверенность девочкам и избавлять от барьеров в голове, - добавляет Мария.

Свердловчанки устроили танцы в нижнем белье .

ИСТОЧНИК KP.RU