В жуткой аварии на Тюменском тракте скончался мужчина
На трассе «Екатеринбург-Тюмень» возле поворота на Новую Рассоху произошла страшная авария. Водитель Nissan, двигавшийся в сторону Каменска-Уральского, выехал на встречную полосу, столкнулся с машиной Mazda. Удар был настолько сильным, что иномарку отбросило в кювет. За рулем Mazda сидел 39-летний мужчина, он скончался на месте.
- Водителя Nissan доставили в 36-ю городскую больницу, - уточняют управлении ГИБДД по Свердловской области.
Фотографии с места аварии появились еще днем, тогда пользователи соцсетей начали обсуждать произошедшее.
- Только проехали мимо... Жесть.. Пожарка, скорая, ритуальные услуги, - пишет Евгений Немцов.
- И опять и снова погибают люди, не нарушавшие ПДД, ехали спокойно, мечтали, музыку слушали и все, в одно мгновенье, - сожалеет Анастасия Баранова.
ИСТОЧНИК KP.RU