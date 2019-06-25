2019-06-25T08:25:51+03:00
Происшествия

В жуткой аварии на Тюменском тракте скончался мужчина

Nissan выехал на встречную полосу и врезался в иномарку Mazda
Дарья РЯБОВА
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Погибший мужчина ехал в город Фото: ГИБДД Свердловской областиПогибший мужчина ехал в город Фото: ГИБДД Свердловской области
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На трассе «Екатеринбург-Тюмень» возле поворота на Новую Рассоху произошла страшная авария. Водитель Nissan, двигавшийся в сторону Каменска-Уральского, выехал на встречную полосу, столкнулся с машиной Mazda. Удар был настолько сильным, что иномарку отбросило в кювет. За рулем Mazda сидел 39-летний мужчина, он скончался на месте.

- Водителя Nissan доставили в 36-ю городскую больницу, - уточняют управлении ГИБДД по Свердловской области.

Фотографии с места аварии появились еще днем, тогда пользователи соцсетей начали обсуждать произошедшее.

- Только проехали мимо... Жесть.. Пожарка, скорая, ритуальные услуги, - пишет Евгений Немцов.

- И опять и снова погибают люди, не нарушавшие ПДД, ехали спокойно, мечтали, музыку слушали и все, в одно мгновенье, - сожалеет Анастасия Баранова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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