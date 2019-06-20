Банк УРАЛСИБ провел в Екатеринбурге бизнес-семинар для участников рынка недвижимости

СЕГОДНЯ 13:36 2019-06-20T14:44:47+03:00

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Банк УРАЛСИБ провел в Екатеринбурге бизнес-семинар на тему «Основные тренды ипотечного рынка» для представителей ведущих компаний, работающих в сфере недвижимости.

В семинаре приняли участие представители более 20 компаний-застройщиков и агентств недвижимости. Мероприятие посетили специалисты ГК «PRINZIP», ГК «ТЭН», ГК «ПИК», агентств недвижимости «НМаркет», «Хорошие квартиры», «Гармония вашего дома», «М-недвижимость», «Ориентир».

Менеджеры отдела ипотечного кредитования УРАЛСИБ в Екатеринбурге рассказали гостям об особенностях ипотечных программ банка, об условиях кредитования и специальных предложениях.

Фото: пресс-служба Банка

Кульминацией встречи стала деловая игра-квест, в ходе которой игроки должны были задействовать свои профессиональные навыки и организаторские способности. Разбившись на несколько команд, банкиры, застройщики и риелторы увлеченно соревновались друг с другом в решении нестандартных логических задач.

- Деловые игры с участием партнеров - профессиональных участников рынка недвижимости - стали для нас доброй традицией, отличным инструментом, который позволяет не только добиться взаимопонимания с партнерами, но и наладить командную работу в организации ипотечных сделок, сделать процесс покупки жилья максимально удобным и комфортным для свердловчан, - отметила начальник отдела ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ в Екатеринбурге Наталья Закирьянова.

ИСТОЧНИК KP.RU