Два уральских школьника получили от министра внутренних дел РФ награды за героизм

СЕГОДНЯ 15:50 2019-06-06T15:52:06+03:00

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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев встретился с детьми, проявившими мужество при задержании преступников и предотвращении правонарушений. Торжественная церемония состоялась в Московском университете МВД России. Ее участниками стали 20 ребят из 10 регионов страны. Среди юных героев оказались и два уральца.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

- Своим примером вы показали не только ровесникам, но и старшему поколению, что лучшие человеческие качества - смелость, сила духа, готовность рисковать во имя спасения других людей - в полной мере присущи и совсем юным гражданам нашей страны. Это вселяет уверенность в том, что будущее России - в надежных руках, - отметил генерал.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

12-летний Владимир Хитрин из Екатеринбурга, возвращаясь из школы, стал свидетелем жестокого избиения. Он понял, что ситуация серьезная, снял драку на телефон и побежал за помощью. Первым, кто попался мальчику, оказался находящийся на выходном полицейский-водитель группы немедленного реагирования. Полицейский успел задержать драчуна, когда тот пытался спрятать тело потерпевшего в кустах.

Суд приговорил мужчину к 4 годам колонии общего режима. Потерпевший выжил, но получил инвалидность 3 группы.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

А Андрей Колодкин из Кировграда, гуляя с друзьями, заметил, как двое мужчин пытаются похитить люк с канализационного колодца. Юноша сделал взрослым замечание, но они его проигнорировали, положили крышку в багажник машины и уехали. Юноша снял все произошедшее на телефон и позвонил по номеру 112.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

По видео удалось выйти на след подозреваемых. В кратчайшие сроки они были задержаны и в дальнейшем осуждены.

После завершения церемонии для юных героев провели экскурсия по университету, Красной площади, Александровскому саду и парку Зарядье. Также ребята познакомились с работой оперативного полка конной полиции ГУ МВД по Москве и посетили музей Московского уголовного розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU