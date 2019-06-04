2019-06-04T14:07:14+03:00
Общество

«Это добрый знак»: в Екатеринбурге впервые собрался Совет при Президенте по кодификации

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Департамент информполитики регионаФото: Департамент информполитики региона
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В честь 25-летия со дня принятия Гражданского кодекса РФ в столице Среднего Урала состоялось первое выездное заседание Совета при Президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Более сотни специалистов в области юриспруденции, члены Конституционного и Верховного судов собрались для рассмотрения ключевых поправок в федеральное законы.

- Расцениваем это как добрый знак, как способ формирования уважительного отношения к традициям юридической школы у нас, на Урале. Гражданское законодательство эволюционирует, и действительно нужно уметь дать достойный ответ, подстроиться под экономические реалии, это важно не только и для Свердловской области, и для всей страны, - сказал глава Свердловской области.

Фото: Департамент информполитики региона

Фото: Департамент информполитики региона

В ходе заседания члены совета рассмотрели вопросы по совершенствованию законодательства, связанного с собственностью и недвижимостью, цифровыми правами и семейным правом.

- Не секрет, что в крупных городах при зачислении первоклассников выстраиваются очереди, и это становится довольно нервным процессом для всех сторон, - сказал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. - Мы предлагаем внести поправки в Семейный кодекс РФ, а именно - в главу, посвященную правам несовершеннолетних, - о приоритетном зачислении ребенка в ту школу, в которой учатся его старшие братья и сестры, если семья проживает по официально зарегистрированному адресу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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