2019-05-31T15:06:13+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг примет участие в «Неделе Российского Ритейла»

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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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3 июня в рамках международного форума бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла» ВТБ Лизинг проведет сессию «Эффективность в авторитейле».

В мероприятии примут участие представители ведущих российских и иностранных компаний – автомобильных производителей, логистических организаций и дилеров. Стороны обсудят динамику стоимости владения автотранспортом, цифровизацию продуктов, переход на онлайн-продажи и государственное субсидирование на российском рынке. Еще одной темой станет развитие рынка каршеринга и сервисов автомобильных подписок.

Модераторами сессии выступят Вячеслав Михайлов (начальник управления по развитию бизнеса ВТБ Лизинг) и Игорь Виттель (журналист, телеведущий, продюсер и писатель). Среди спикеров и экспертов мероприятия – Алексей Тарасов (директор по продажам Volvo Car Russia), Дмитрий Астрахан (руководитель отделов корпоративных продаж, автомобилей с пробегом и финансовых услуг Jaguar Land Rover), Елена Лопатина (руководитель группы корпоративных продаж Audi Russia), Иван Юнин (руководитель проекта Auto.Mail.ru) и другие.

Автолизинг является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка. В частности, в первом квартале этого года число переданных клиентам ВТБ Лизинг транспортных средств выросло почти на 30%.

- Мы традиционно принимаем участие в «Неделе Российского Ритейла» – этот форум уже давно стал одной из ведущих площадок для обмена опытом между ключевыми игроками рынка. В этом году мы впервые решили организовать собственную сессию, посвященную основным вопросам развития автомобильной отрасли. Уверен, что для наших клиентов и партнеров обсуждение пройдет максимально эффективно, – подчеркнул Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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