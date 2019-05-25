«Нужно посоветоваться с людьми»: Юрий Шевчук высказался за референдум по храму в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 12:39 2019-05-25T13:12:42+03:00

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Российский музыкант и лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук высказался по теме строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге.

По словам Юрия Юлиановича, перед тем, как начать стройку, нужно посоветоваться с жителями города.

- Любые конфликты надо решать референдумом. Любые такие большие проблемы на уровне города, поселка, страны. Потому что пять-шесть чуваков, которые решают за 140 миллионов, это бред. Они должны советоваться с простыми людьми, - заявил Юрий Шевчук в эфире «Национальной службы новостей».

Сейчас в Екатеринбурге решается, каким способом выяснить объективное мнение жителей города по поводу места для строительства храма. При этом, глава региона высказался за то, чтобы вычеркнуть сквер на набережной городского пруда из списка, а вице-губернатор Сергей Бидонько и мэр уральской столицы Александр Высокинский напротив поддержали включение этой площадки в список.

ИСТОЧНИК KP.RU