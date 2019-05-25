В Екатеринбурге хотят перестроить район ради «Экспо-2030»

СЕГОДНЯ 07:52 2019-05-25T07:52:11+03:00

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В Екатеринбурге власти задумались над тем, как перестроить район ВИЗ-Правобережный, чтобы сделать его площадкой для проведения международных мероприятий. В документе указано, что в их числе – Универсиада 2023 года, а также «Экспо-2030».

Также в документации, опубликованной в новой мэрской газете «Екатеринбургский вестник», говорится о результатах общественных обсуждений новой планировки района.

- Территория рассматривается как перспективная для проведения значимых международных мероприятий (EXPO 2030, Универсиада), что соответствует Генплану развития городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» и отражено в проектах, - написано в документе.

Отметим, что обсуждения проекта с горожанами проходили с 26 апреля по 24 мая. Жителям предложили обсудить, как изменится застройка в районе улиц Металлургов, Юрия Исламова, Татищева, а также набережной Верх-Исетского пруда и Большого Конного полуострова.

В этом районе мэрия не раз намеревалась изменить проектирование для проведения международных мероприятий. Сначала речь шла об «Экспо-2020», далее об «Экспо-2025». В этом году власти заговорили о перестройки района к «Универсиаде-2023». И вот теперь в документации указано «Экспо-2030».

ИСТОЧНИК KP.RU